Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İBB'den doğa katliamı: Dolgu alanına çevrilen Arnavutköy'deki Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

İBB'den doğa katliamı: Dolgu alanına çevrilen Arnavutköy'deki Mavi Göl'de balıklar can çekişiyor

09:0615/12/2025, Pazartesi
G: 15/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber

Arnavutköy’de bulunan Bolluca Mavi Göl’ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından dolgu alanına çevrilmesiyle su seviyesi neredeyse tamamen kayboldu. Toprak dökümü nedeniyle göl balçığa dönerken, binlerce balığın çamur içerisinde can çekiştiği anlar gölde çalışan işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bolluca Mahallesi sınırlarında bulunan Mavi Göl çevresinde bir süredir dolgu çalışmaları yürütülüyordu.

Çalışmalar kapsamında bölgeye hafriyat toprağı döküldü. Yapılan döküm işlemiyle birlikte gölün su dengesi bozuldu, su seviyesi hızla çekildi.



 Suyun yerini alan çamur tabakasında binlerce balık oksijensiz kalarak yaşam mücadelesi verdi.



İşçiler tarafından kaydedilen görüntülerde, balıkların balçık içinde çırpındığı ve su arayışı içinde oldukları görüldü.



#ibb
#doğa
#mavi göl
#arnavutköy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AİLE BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2025 KARİYER KAPISI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?