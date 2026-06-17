İstanbul depremi için kritik açıklama: Prof. Dr. Osman Bektaş 3 bölgeye dikkat çekti

Adalar, Avcılar ve Kumburgaz

Bektaş, "Genel olarak: M7,0 için yaklaşık 50-80 km uzunluğunda ve 10-20 km derinliğe kadar kilitli bir fay alanı gerekir. M7,5 için ise genellikle 120 km'den uzun ve 15-25 km genişliğinde (derinliğinde) bir kilitli alan gerekir. Sorun Adalar, Avcılar-Kumburgaz segmentlerinin doğrultuları ve derinlikleri boyunca ne kadar kilitli (enerji birikir), ne kadar creep (sürünen fayın deprem enerjisi harcaması) tam bilinmiyor" dedi.



