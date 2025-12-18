Yeni Şafak
Kamyonun çarptığı altı yaşındaki bisikletli çocuk hayatını kaybetti

21:5318/12/2025, Perşembe
IHA
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yol kenarında bisiklet sürerken kamyonun çarptığı altı yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi’nde yaşandı. Seyir halinde olan kamyon, yol kenarında bisiklet süren Turgay Ata Demir’e (6) çarptı. Kamyonun altında kalan çocuk ağır yaralandı. 

 İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kamyon altında kalan Demir’i kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi
