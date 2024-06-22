|
Gündem

Kapadokya'da faciadan dönüldü! İçinde 22 kişi olan balon kayalıklara iniş yaptı

10:30 - 22/06/2024 Cumartesi
AA

Kapadokya'da iniş esnasında ters rüzgarla karşılaşarak acil iniş yapan 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu, kayalıkların arasında kaldı. Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.

1/ 8

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistlere yönelik tur düzenleyen bir firmaya ait 20 turist, pilot ve yardımcı pilotun bulunduğu sıcak hava balonu, ters rüzgarla karşılaştı.

2/ 8

Balon vadi yamacındaki kayalıklara sürtünerek indi.

3/ 8

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4/ 8

Balondakiler güvenli şekilde tahliye edildi.

5/ 8

Kayalıklara sıkışan balon görevlilerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

6/ 8

Sıcak hava balon pilotu Caner Uzun, gazetecilere, zaman zaman hava olaylarıyla karşılaştıklarını belirtti.

7/ 8

Ters rüzgara rağmen emniyetli şekilde iniş gerçekleştirdiklerini dile getiren Uzun, "Paşabağı bölgesinde saat 05.20'de kalkış yaptık. Çavuşin harabeleri, Zelve Açık Hava Müzesi'nin üzerinde gezip Aşk Vadisi içinde turumuzu tamamladık. Daha sonra Aşk Vadisi karşısına iniş planladık. O anda ters bir rüzgar geldi. Kayalara sürterek iniş yaptık. Hiçbir misafirimizde yaralanma veya herhangi bir sıkıntı yok. Hepsi otellerine geçti." diye konuştu.

8/ 8

Balondaki yolculardan Portekizli Rosa Silva Mesquita ise turun keyifli şekilde başladığını ifade ederek, "O an ekipmanla uğraştılar ve gereken tüm çabayı gösterdiler. Pilot bize sürekli güven ve rahatlık verdi." dedi.

#Nevşehir
#Kapadokya
#Kaza
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kurban bayramı tatili ne zaman bitiyor? Resmi tatilin sona eriş tarihi