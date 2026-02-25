Kar kalınlığı 163 santimetreye ulaştı: Gündüz eksi 2, gece eksi 4 dereceyi yaşıyorlar

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da Şubat sonunda yağan kar yağışıyla kar kalınlığı 163 santimetreye ulaştı. Zirvede hava sıcaklığı gündüz eksi 2, gece eksi 4 derece olarak ölçüldü. Yoğun kar sonrası Uludağ’a çıkan karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışıyor.
Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da Şubat ayı adeta kar bereketiyle kapanıyor.
Dün geceki yoğun kar yağışının ardından zirvede kar kalınlığı 163 santimetreye çıktı.
Soğuk havanın etkisiyle pistlerdeki kar kalitesi artarken, sezonun kapanmasına yakın gelen kar sürprizi, hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdi.
Hafta sonu için rezervasyonlarda hareketlilik yaşanırken, bölgedeki kayak ve snowboard tutkunları son virajda beyaz örtünün keyfini çıkardı. Bursa şehir merkezinden de Uludağ’ın eteklerindeki beyaz örtü bariz şekilde görülüyor.