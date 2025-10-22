Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri
Kayseri'de kanlı pusuya düşürülen adam hayatını kaybetti

Kayseri'de kanlı pusuya düşürülen adam hayatını kaybetti

10:1622/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evinin önünde 2 kişi tarafından otomatik tüfekle saldırıya uğrayarak başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Eyüp. K.’ya (24) evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de E.K.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ö.G. ve S.Ş.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

Hastaneye kaldırılan Eyüp K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

#Kayseri
#Kocasinan
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak?