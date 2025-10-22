Kayseri'de kanlı pusuya düşürülen adam hayatını kaybetti

İlçeye bağlı Mimarsinan Mahallesi Susurluk Sokak’ta meydana gelen olayda; Ö.G. ve S.Ş. daha önceden aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten husumet bulunan Eyüp. K.’ya (24) evinin önünde otomatik tüfekle saldırarak, olay yerinden kaçtı.