Kurban Bayramı'nda bu hataları sakın yapmayın: Diyanet bir bir açıkladı "Hapis ve 6.923 TL para cezası verilecek"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı’nda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar kurbanlarını kesecek. Ancak; doğru, hijyenik ve kurallara uygun Kurban Kesim süreci için Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına dair kuralları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; kuralları ihlal edenler, para cezası ile karşı karşıya kalacak.