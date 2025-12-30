Kütahya'da 'Şeb-i Arus' töreni gerçekleştirildi

"Asırlardır yalnızca estetik bir gelenek olarak değil, insanı merkeze alan bir düşünce sistemi olarak varlığını sürdüren Mevlevilik tasavvuf ekolü, bugün icra edilecek sema mukabelesiyle bizlere derin bir tefekkür imkanı sunacaktır. Mevlana Hazretleri, insanı ve ilmi merkeze alan yaklaşımını şu veciz beyitle ifade eder, 'Nice insanlar gördüm üzerinde elbise yok, nice elbiseler gördüm içinde insan yok.' Bu beyit bizlere ilmin yalnızca bilgi birikimiyle değil ahlak, hikmet ve irfanla anlam kazandığını hatırlatmaktadır. Üniversiteler tam bu noktada bilgiyi değerle, aklı hikmetle, eğitimi insanlık idealiyle buluşturmak noktasında sorumlu kurumlardır."







