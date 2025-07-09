Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Isparta
'Lavanta kokulu köy' mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu

'Lavanta kokulu köy' mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu

12:309/07/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde "lavanta kokulu köy" olarak anılan Kuyucak'taki lavanta bahçeleri çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Adeta görsel şölen sunan lavanta bahçelerine gelen ziyaretçiler, mor renkli bahçelerde lavanta kokuları arasında fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçiler, köyde lavantadan üretilen sabun, yağ, kolonya gibi ürünleri satın alabiliyor, lavantadan yapılan dondurmanın tadına bakıyor.


Kuyucak köyü muhtarı İsmail Tezcan, bu yıl hava koşulları nedeniyle lavanta sezonunun erken başladığını söyledi.

Köyde yaklaşık 4 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını belirten Tezcan, "Beklediğimizin çok üzerinde ilgiyle karşılaştık. Sadece yerli değil, yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.

Tezcan, lavanta bahçelerinin 20 Temmuz'a kadar ziyaret edilebileceğini ifade ederek, tarlalardan 40 ton civarında kuru lavanta ve yaklaşık 4 ton lavanta yağı elde etmeyi beklediklerini kaydetti.

Tayland'dan gelen turist Kusaiın May ise mor tarlaları çok sevdiğini dile getirdi.

#Isparta
#Kuyucak
#Keçiborlu
#Lavanta
#Lavanta kokulu köy
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİNİN ZAM HESAP TABLOSU: 15.500, 16.000, 16.500, 17.000, 17.500 emekli maaşı alanlar ne kadar alacak?