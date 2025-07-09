'Lavanta kokulu köy' mor tarlaları turistlerin uğrak adresi oldu

Köyde yaklaşık 4 bin dekar alanda lavanta üretimi yapıldığını belirten Tezcan, "Beklediğimizin çok üzerinde ilgiyle karşılaştık. Sadece yerli değil, yabancı turistler de yoğun ilgi gösteriyor. Bu yıl yaklaşık 600 bin turist sayısına ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.