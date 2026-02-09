Meriç Nehri’nin taşmasıyla bir vatandaş tarlasında canlı sazan balığı yakaladı

Edirne’de Meriç Nehri’nin taşmasının ardından bir vatandaşın tarlasında ortaya çıkan yaklaşık 7 kilogramlık sazan balığı, taşkının bıraktığı ilginç görüntülerden biri oldu.

1 /4 Meriç Nehri’nin taşmasının ardından ilginç bir olay yaşandı.

2 /4 Taşkın sularının çekilmesiyle birlikte bir vatandaşın tarlasında yaklaşık 7 kilogram ağırlığında sazan balığı ortaya çıkarken görüntüler bölgede dikkat çekti.

3 /4 Öte yandan, nehir kenarındaki diğer mülk sahipleri de benzer şekilde tarlasında ve bahçelerinde kilolarca ağırlığında balık yakaladığı öğrenildi.