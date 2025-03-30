Minik yürekler ilk mektuplarını asker ağabeyleri için kaleme aldı

Öğrencilerden Ömer Talha, Türk bayrağı çizdiği ve "Sevgili cesur asker ağabeyim" diye başladığı mektubunda, şu ifadelere yer verdi:





"Büyüyünce ben de sizin gibi vatanımı ve sevdiklerimi korumak istiyorum. Biz, sizin sayenizde sıralarımızda güvenle ders işliyoruz. Her zaman sizlere dua ediyoruz. İyi ki varsınız, dualarımız sizlerle."