Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nükleer sadece Müslüman'a yasak

Nükleer sadece Müslüman'a yasak

04:0025/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Demir İpekyolu'na 6,7 milyar dolarlık finansman

Cumhuriyet tarihinin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesinde geri sayım

başladı. 6 uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık dev bütçe için ön mutabakata

varılırken, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nde ihale süreci bu yıl tamamlanarak ilk

kazma vurulacak. Türkiye'nin 'Demir İpekyolu' vizyonunun en kritik halkası olan

proje ile yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.

Müslüman ülkelerin de nükleer silahı olmalı

Nükleer silahı elinde tutan güçler dünyayı dizayn ederken aynı kapasiteyi Müslüman ülkelere yasaklayan çifte standart artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Küresel sistem beş devlete “dokunulmazlık” zırhı sağlarken diğerlerini yaptırım ve tehditle baskılıyor. Gerçek bir güç dengesi ve adil bir uluslararası düzen için Müslüman ülkelerin de nükleer caydırıcılık dahil olmak üzere stratejik savunma haklarının tanınması küresel barışın korunması için de elzemdir.

Galatasaray tura uçtu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-2 kazanan ve büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

#gündem
#manşet
#gazete
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet'ten merak edilen soruya yanıt