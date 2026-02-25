Nükleer sadece Müslüman'a yasak

Müslüman ülkelerin de nükleer silahı olmalı

Nükleer silahı elinde tutan güçler dünyayı dizayn ederken aynı kapasiteyi Müslüman ülkelere yasaklayan çifte standart artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Küresel sistem beş devlete “dokunulmazlık” zırhı sağlarken diğerlerini yaptırım ve tehditle baskılıyor. Gerçek bir güç dengesi ve adil bir uluslararası düzen için Müslüman ülkelerin de nükleer caydırıcılık dahil olmak üzere stratejik savunma haklarının tanınması küresel barışın korunması için de elzemdir.