Nükleer sadece Müslüman'a yasak

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Şubat 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Demir İpekyolu'na 6,7 milyar dolarlık finansman
Cumhuriyet tarihinin en büyük dış finansmanlı demir yolu projesinde geri sayım
başladı. 6 uluslararası kuruluşla 6,75 milyar dolarlık dev bütçe için ön mutabakata
varılırken, Kuzey Çevre Demiryolu Projesi'nde ihale süreci bu yıl tamamlanarak ilk
kazma vurulacak. Türkiye'nin 'Demir İpekyolu' vizyonunun en kritik halkası olan
proje ile yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınması öngörülüyor.
Müslüman ülkelerin de nükleer silahı olmalı
Nükleer silahı elinde tutan güçler dünyayı dizayn ederken aynı kapasiteyi Müslüman ülkelere yasaklayan çifte standart artık sürdürülemez bir noktaya geldi. Küresel sistem beş devlete “dokunulmazlık” zırhı sağlarken diğerlerini yaptırım ve tehditle baskılıyor. Gerçek bir güç dengesi ve adil bir uluslararası düzen için Müslüman ülkelerin de nükleer caydırıcılık dahil olmak üzere stratejik savunma haklarının tanınması küresel barışın korunması için de elzemdir.
Galatasaray tura uçtu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün deplasmanda İtalyan temsilcisi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 5-2 kazanan ve büyük avantaj yakalayan sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.