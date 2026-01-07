Yeni Şafak
Orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi: Üç kişi yaralandı

Orman yangınında hasar gören ağaçları taşıyan tır devrildi: Üç kişi yaralandı

23:147/01/2026, Çarşamba
IHA
Sakarya’nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarında zarar gören ağaçları taşıyan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Taralı ilçesinde yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarında hasar gören ağaçların bölgeden kaldırılması için yüklendiği tır, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada C.K.K., M.B. ve M.Ü. yaralandı. 

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk dildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralıları bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

#Sakarya
#Orman
#Yangın
#Yaralı
