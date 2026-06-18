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Otomobilde gizemli misafir: İtfaiye seferber oldu, vatandaşlar gördüklerine inanamadı

Otomobilde gizemli misafir: İtfaiye seferber oldu, vatandaşlar gördüklerine inanamadı

20:2918/06/2026, Perşembe
IHA
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Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir araçtan yılan sarktığı ihbarı itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler aracın motor kısmında yılanı ararken, meraklı vatandaşlar da olan biteni merakla izledi.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi üzerinde bir otomobilin altından yılan sarktığını gören vatandaşlar durumu önce araç sahibine ardından da itfaiyeye haber verdi. Aracın yanına gelen itfaiye ekipleri, hava yastıkları ile aracı kaldırdı.


Motor kısmında ve aracın altında yılan arayan ekipler, bir defa gözüken yılanı bulamadı. Bu sırada aracın etrafını saran meraklı vatandaşlar da olan biteni izlerken, araç daha sonra itfaiyeye çekildi.

Araç sahibi Mert Ahmet Çalış, "Sabah aracımızı park etmiştim. Vatandaşlar geçerken yılanın sallandığını fark etmişler. Bizde itfaiyeye aradık. Ekipler baktı ama yılan çıkmadı" dedi.


İtfaiye de yapılan incelemede, yılanın aracın hareket halindeyken düşmüş olabileceği değerlendirildi.


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