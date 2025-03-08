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Paraşüt faciası: Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışırken yaşadığı kazada hayatını kaybetti

Paraşüt faciası: Adıyaman'da paraşütle havalanmaya çalışırken yaşadığı kazada hayatını kaybetti

18:378/03/2025, Saturday
AA
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Adıyaman'da kalkış sırasında kayalık alana düşen yamaç paraşütü pilotu hayatını kaybetti.

Yamaç paraşütü pilotu Mahir Kartalmış, Ali Dağı'nda paraşütle kalkış yaparken dengesini kaybedip kayalıklara düştü.


Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yarım saatlik çalışmasının ardından kayalıklardan alınan Kartalmış, sağlık ekiplerine teslim edildi.



Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kartalmış, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Cenaze otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



#Adıyaman
#Paraşüt
#Ölüm

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