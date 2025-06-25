Rus turistler Amasra'ya akın etti

Doğanın ve güneşin tadını çılarıyorlar





Bartın'ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra, 193 metre uzunluğa ve 30 metre genişliğe sahip Astoria Grande isimli kurvaziyer ile birlikte gelen turistlerin en beğendiği durak oluyor. Rus turistler, Amasra'nın muhteşem doğasında tarihi sokaklar, deniz, güneş ve balık yemeklerinin de tadını çıkarıyor. Plajlarda yüzüp güneşlenen turistler, muhteşem doğasında ise Türkiye hatırası olarak fotoğraf çekliyor.





En çok beğenilen yerler arasına girdi





Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim yeri olan, tarih boyunca bölgenin liman ve ticaret merkezi konumundaki Amasra, Rusya ile Türkiye arasındaki deniz yolculuğunda en önemli duraklar arasına girdi. Geminin her seferinde yapılan anketlerde de en beğenilen ilk 5 durak arasında çıkan Amasra, Rust turislerin en fazla uğradığı en beğenilen yer oldu. Amasra, kruvaziyer truzminde turistlerin Türkiye genelinde ise en çok gezip gördüğü yerler sıralamasında 4. bölge oldu.



