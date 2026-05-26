Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Sakarya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5’i ağır 8 yaralı

Sakarya'da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5’i ağır 8 yaralı

16:3126/05/2026, Salı
DHA
Sonraki haber

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5’i ağır, 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında D-014 Karasu-Kaynarca yolu üzerindeki Kulaklı Mahallesi kavşağında meydana geldi. 

Sürücüleri öğrenilemeyen 54 AKH 974 plakalı hafif ticari araç ile 34 ACR 534 plakalı otomobil çarpıştı. 

Kazada iki araçta bulunan 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

 Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Sakarya
#otomobil
#kaza
#yaralı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Elazığ Kurban Bayramı namazı vakitleri: 27 Mayıs Çarşamba Elazığ bayram namazı saat kaçta kılınacak?