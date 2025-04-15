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Şehidin son isteği yerine getirildi: 'Şehit olursam bizim...'

Şehidin son isteği yerine getirildi: 'Şehit olursam bizim...'

14:4515/04/2025, mardi
DHA
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<p>Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu.</p>
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59)-Süleyman Tokyürek (65) çiftinin dört çocuğundan ikincisi olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, 7 Temmuz 2022'de, Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde şehit oldu.

Pençe-Kilit Harekatı'nın Metina Bölgesi'nde 2022'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in (32) naaşı bulundu ve Erzurum'a getirildi. Şehit Tokyürek, şehit olmadan 1 gün önce kardeşine cep telefonundan yazdığı son mesajında vasiyet ettiği gibi köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Tokyürek'in bulunan cenazesi, İstanbul'dan Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk Yıldızları uçağıyla dün saat 21.45'te Erzurum'a ulaştırıldı.

Yaklaşık 3 yıl önce şehit olan Tokyürek için düzenlenen karşılama törenine Erzurum protokolü, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ve kardeşleri, eşi ile yakınları katıldı.

Tören mangası tarafından omuzlara alınan şehidin tabutu, kentte Şehir Hastanesi'nin morguna götürüldü.

Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için bugün öğle vakti Narmanlı Camisi'nde tören yapıldı.

Törene protokol, şehidin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılıp ağlayan ailesi, görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kar yağışı altında düzenlenen törende, evli ve çocuksuz olan Tokyürek'in 'Şehit olursam bizim köyün güzel bir yerine defnedin' vasiyeti yerine getirildi.

Tokyürek, şehit düşmeden 1 gün önce kardeşi Yusuf ile cep telefonuyla yazıştığı ve son mesajında belirttiği gibi Sığırlı köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Şehit, mesajında, kardeşinden eşi Gözde'ye de iyi bakmalarını istemişti.

#Pençe-Kilit Harekatı
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