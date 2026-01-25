Sözümüze geldiler

Tarife savaşı Çin'i durduramadı

ABD'nin 2025 yılı boyunca uyguladığı ağır gümrük tarifelerine rağmen Çin, dış ticaret fazlasında 1 trilyon dolar eşiğini ilk kez aşarak rekor kırdı. Washington'ın tüm engelleme çabalarına karşın Pekin yönetimi; ASEAN, Avrupa Birliği, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında ticari alanını genişleterek ABD'nin küresel ekonomik hakimiyetini sarsmaya devam ediyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün araştırması ise ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. 4 trilyon dolar değerindeki 25 milyonu aşkın sevkiyat verisinin incelendiği çalışmaya göre, yabancı ihracatçılar gümrük yükünün yalnızca yüzde 4’ünü absorbe ederken; kalan yüzde 96’lık kısım doğrudan ABD’li alıcılara yansıtıldı.