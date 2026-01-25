Sözümüze geldiler

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ocak 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Tarife savaşı Çin'i durduramadı
ABD'nin 2025 yılı boyunca uyguladığı ağır gümrük tarifelerine rağmen Çin, dış ticaret fazlasında 1 trilyon dolar eşiğini ilk kez aşarak rekor kırdı. Washington'ın tüm engelleme çabalarına karşın Pekin yönetimi; ASEAN, Avrupa Birliği, Afrika ve Latin Amerika pazarlarında ticari alanını genişleterek ABD'nin küresel ekonomik hakimiyetini sarsmaya devam ediyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü’nün araştırması ise ilginç bir gerçeği ortaya koyuyor. 4 trilyon dolar değerindeki 25 milyonu aşkın sevkiyat verisinin incelendiği çalışmaya göre, yabancı ihracatçılar gümrük yükünün yalnızca yüzde 4’ünü absorbe ederken; kalan yüzde 96’lık kısım doğrudan ABD’li alıcılara yansıtıldı.
Üç yıldır neredeydin Özgür Efendi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada kurulu düzenin bozulduğunu belirterek, “Bize küresel sistemi övenler, bugün sistemin sorunlarından bahsediyor. Bizi acımasızca eleştirenler, bugün bize hak veriyor” dedi.
Galatasaray hata yapmadı
Geçtiğimiz hafta evinde beklemediği bir puan kaybı yaşayan Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında yara sardı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleden üç puanla ayrılan sarı-kırmızılılar zirvede rahat nefes aldı.