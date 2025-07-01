Sultangazi'de kırtasiyede başlayan yangın üst katlara sıçradı: Üç daire zarar gördü

Yangın saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'taki bir binanın giriş katında faaliyet gösteren kırtasiyede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kırtasiye malzemelerinin yanması ile kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.