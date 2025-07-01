Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Sultangazi'de kırtasiyede başlayan yangın üst katlara sıçradı: Üç daire zarar gördü

Sultangazi'de kırtasiyede başlayan yangın üst katlara sıçradı: Üç daire zarar gördü

20:341/07/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Sultangazi'de 4 katlı binanın giriş katındaki kırtasiyede başlayan yangın, binanın üst katlarına sıçradı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında 3 daire zarar gördü.

Yangın saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2424. Sokak'taki bir binanın giriş katında faaliyet gösteren kırtasiyede başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kırtasiye malzemelerinin yanması ile kısa sürede büyüyerek binanın üst katlarına sıçradı.

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, olayda yaralanan kimsenin olmadığı anlaşıldı.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Yangın nedeniyle binadaki 3 dairenin zarar gördüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

#Sultanbeyli
#Yangın
#Daire
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kerem Aktürkoğlu'ndan 'Leman' paylaşımı: Yere batsın zihniyetiniz