Sürücüler dikkat: Trafikte kurallar sil baştan, rekor cezalar ve ‘radar var’ uygulaması geliyor

Ulaştırma ve Altyapı ile İçişleri Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazırlanan teklifin detayları şöyle:





DEVLETTEN SÜRÜCÜLERE RADAR UYARISI GELİYOR





Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Vatandaşların özellikle trafikteki gizlenmiş radarlar hakkındaki şikayetleri üzerine önemli bir adım atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın daha önce açıkladığı üzere, vatandaşa "tuzak kurulduğu" algısını kırmak amacıyla yeni bir uygulama geliştiriliyor.