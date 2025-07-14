Tarih ve doğaseverlerin yeni rotası: Zindan Mağarası

Halk arasında cilde iyi geldiği düşünülen ve yapılan analizlerde kalsiyum ve magnezyum zengini olduğu tespit edilen derenin suyu, bu yönüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.





Paganlar, Antik Yunan ve Romalılara kadar uzanan ve geçmişten günümüze kadar birçok toplum tarafından ibadet ve kült alanı olarak kullanılan mağaranın içindeki sıcaklık her mevsim 5 derecede seyrediyor.