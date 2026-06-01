Tarihe terk edilen miras: Kars’taki tabyalar hayvan barınağına dönüştü

"Tabyalar Şehri" olarak bilinen Kars’ta, geçmişte şehrin savunmasında kritik rol oynayan tarihi yapılar, yıllardır yeterli ilgi ve korumadan mahrum kalıyor. Özellikle kent merkezi ve çevresinde bulunan tabyaların birçoğunda duvarların yıkıldığı, giriş bölümlerinin tahrip olduğu gözleniyor.Tarihi yapıların bir kısmının küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için barınak olarak kullanılması ise dikkat çekiyor. Çobanlar tarafından kullanılan tabyaların içerisinde hayvanlar barındırılırken, tarihi doku her geçen gün biraz daha zarar görüyor.