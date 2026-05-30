Tatilciler dönüşe geçti: Bolu ve Sakarya'da yoğun trafik oluştu

08:2530/05/2026, Cumartesi
TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde Kurban Bayramı’nın son gününde gece ve sabahın erken saatlerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Bolu ve Sakarya geçişinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Bayram tatilinden dönüşler nedeniyle otoyolun Sapanca kesimi İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Maddi hasarlı kazaların yaşandığı otoyolda, trafik akışı zaman zaman durma noktasına geliyor. Anadolu Otoyolu'nun Sapanca kesiminde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza nedeniyle araçlar yavaşlayarak yoğunluğa neden oldu.







Özellikle TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde İstanbul istikametine doğru araç trafiği sabah saatlerinde yer yer durma noktasına geldi. Tatilcilerin dönüş yolunda kullandığı güzergahlardan olan Köroğlu Rampaları mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler, yavaş ilerleyen trafik nedeniyle zor anlar yaşadı.

Öte yandan, dönüş yolculuğunda yaşanabilecek olumsuzlukların ve trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla Bolu Valiliği tarafından yeni bir tedbir kararı alındı. Alınan karara göre; Valilikten yapılan açıklamaya göre; Bu kapsamda bugün saat 13.00’den itibaren 1 Haziran Pazartesi günü saat 01.00’e kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların İstanbul istikametine geçilerine izin verilmeyecek.








Öte yandan Kuzey Marmara Otoyolu ile D-100 kara yolunun Sakarya kesiminde ise ulaşım normal seyrinde ilerliyor.





