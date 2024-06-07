Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı ise enstitü olarak kahverengi kokarcanın hem popülasyon takibini yaptıklarını hem de biyolojik mücadelesiyle ilgili çalışmaları yürüttüklerini söyledi.





İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da kahverengi kokarcanın çok hızlı yayılabilen ve adaptasyon kabiliyeti çok yüksek bir zararlı olduğunu belirtti.