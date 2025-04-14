Trafik kazasında vefat eden öğretim görevlisinin cenazesinde gözyaşları sel oldu

Kayınpederin mektubu törene katılanlara duygusal anlar yaşattı. Gözyaşlarının sel olduğu törende mektupta "Biz senden razıyız, Allah da senden razı olsun. Ankara'dan gelip güller diyarı Isparta'da bizleri baba kız yapan Rabbim seni peygamberimizin (Sallallahü teala aleyhi ve sellem) şefaatine nail eylesin. Cennetinde Peygamber Efendimizle beraber komşu eylesin. Seni çok sevdiğimiz gibi, emanetin olan biricik evladımızı da sevip koruyacağımıza emin olabilirsin. Kaya ailesi adına seni Allah'a emanet ediyorum" ifadeleri cenazeye katılanları derinden etkiledi. Mektubun okunmasının ardından camide bulunan cemaat gözyaşlarına hâkim olamadı.



