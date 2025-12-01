Üsküdar'da ahşap bina alev alev yandı

Üsküdar'da tadilat halindeki ahşap binada yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sararken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri olay yerinde önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasından sonra yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, binada hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.