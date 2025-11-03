Van Gölü'nün çekilmesiyle asırlık iskelenin ayakları ortaya çıktı

Muradiye ilçesindeki kıyılarda da çekilmenin yaşandığını anlatan Akkuş, şunları kaydetti:





"Ünseli Mahallesi'nde sahil kenarındayız. Aslında şu anda bulunduğumuz yer geçmişte sular altındaydı fakat şu anda buranın göle uzaklığı yaklaşık 500 metre. Van Gölü'nün çekilmesi ile eski iskeleler açığa çıkıyor. Bu iskeleler 100 yıldan belki de daha önce yapılmış. İşte Van Gölü çekildikçe yeni yeni iskeleler ortaya çıkıyor. Bugünlerde su altında kalan yerler belki de geçmişte insanların yaşam alanlarını oluşturuyordu. Van Gölü içinde birçok gizem barındırıyor. Kıyı çizgisi çekildikçe bu gizemler bir bir ortaya çıkıyor. Bugün Van Gölü'nün kenarında birçok yerde geçmişte insanların ulaşımını sağladığı iskeleler ortaya çıkıyor. Bu iskelelerden birisi de işte Ünseli Mahallesi kıyısındaki iskele."