Van'da sırlı tarihi yeniden yazılacak: 3 bin rakımlı yaylada 50 odalı kale ve sur bulundu

Bölgede yayla geleneğinin hala sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Bulunduğumuz alanda bizi şaşırtan durum, uzun bir surla çevrili bir kale yer alması. Kalenin içinde de bir iç kale bulunmakta. Burada kaya resimlerinin bulunması, Mezolitik, Neolitik dönemlere kadar gittiğini gösteriyor. Bu yerleşimin geç dönemlerde, özellikle Demir çağlarına kadar, Orta Çağ ve sonrasında da kullanıldığına işaret eden bulgular var." dedi.







