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Yargıtay'dan emsal karar: Kahvehane müdavimlerine kötü haber, ağır kusurlu sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar: Kahvehane müdavimlerine kötü haber, ağır kusurlu sayıldı

10:0221/06/2026, Pazar
IHA
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Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek evini ihmal eden kocayı ağır kusurlu buldu. Eşi sosyal ortamlarda, özel günlerde yalnız bırakıp sürekli kahvehanede vakit geçirmenin aile birliğinin temelden sarsılmasına yol açtığına dikkat çeken yüksek mahkeme, ağır kusurlu sayılan kocanın kadın eşe tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti.

Özellikle izin günlerinde sabahın erken saatlerinde kahvehanenin yolunu tutan müdavimlere kötü haber Yargıtay’dan geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, Aile Mahkemesi’ne başvurarak karşılıklı boşanma davası açtı. 

Davacı karşı davalı kadın, sürekli kendisini annesinin evine zorla götürdüğünü, gitmek istemediğinde şiddet uyguladığını, sürekli kahvehanede arkadaşlarıyla vakit geçirerek ciddi bir şekilde evini ihmal ettiğini, evin hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılamadığını öne sürdü.

Elektrik, doğal gaz, kıyafet ve şehir dışı seyahatlerini kendisinin karşıladığını anlatan davacı kadın, kocasının ’maaşın olmasa seninle evlenmezdim’ dediğini aktararak, evlilik boyunca hakarete maruz kaldığını, psikolojik şiddet uygulandığını, sürekli saçı döküldüğü için ’kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım gözüm kör mü oldu’ gibi psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Davanın kabulüne, tarafların boşanmalarına, 50 bin TL maddi ve 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesi talep edildi.

Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay’ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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