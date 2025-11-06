Yedi milyon yıllık: Kars'taki bazalt sütunları bilim dünyasında yerini aldı! Sınırlı sayıda örneği var

"Literatüre kazandırılmış oldu"





Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Avşin, Türkiye'nin volkanik ve tektonik açıdan oldukça aktif bir ülke olduğunu söyledi.





Özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'ne bakıldığında, bu zenginliğin arttığını ve aynı alan içerisinde pek çok farklı oluşumun, farklı sürecin yer aldığını gördüklerini ifade eden Avşin, şöyle konuştu:





"Kağızman'ın Karagüney köyü yakınlarında tespit edilen bazalt sütunları da Türkiye'nin volkanik özelliğinin bir göstergesi niteliğinde. Bazalt sütunları ilk kez 2020 yılında bir yüksek lisans test çalışması kapsamındaki saha çalışmalarında tespit edilmiş olup zamanla daha detaylı çalışmalarla birlikte farklı bilimsel yayınlara konu oldu ve böylece literatüre kazandırılmış oldu."