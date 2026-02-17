Yeniden ayağa kalkan Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan heyecanı

Ramazanın bu yıl Hatay için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Topçu, "Mukabele, teravih, sahur ve iftarlarıyla inşallah güzel bir ramazan geçirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Görüyoruz ki halkımızda çok ciddi ramazan heyecanı, hazırlık telaşı var." dedi.