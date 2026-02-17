Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yeniden ayağa kalkan Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan heyecanı

Yeniden ayağa kalkan Habib-i Neccar Camisi’nde Ramazan heyecanı

12:5117/02/2026, Salı
AA
Sonraki haber

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılması nedeniyle aslına uygun yeniden inşa edilen Habib-i Neccar Camisi'nde, afetten sonra ilk kez teravih namazı kılınacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü kontrolünde, Konya Büyükşehir Belediyesince yürütülen çalışmalarla ayağa kaldırılan Antakya ilçesindeki camide, ramazan öncesi temizlik ve bakım ile çevre düzenlemesi çalışmaları tamamlandı.

Anadolu'nun ilk camilerinden biri kabul edilen ibadethanenin cemaati, afetin ardından ilk kez yarın teravih namazında buluşacak.

Tarihi camide, ramazan boyunca mukabele ve iftar programları ile gençlik buluşmaları düzenlenecek.

Camide ağırlanacak çocuklar için de çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

Hatay İl Müftüsü Mevlüt Topçu, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki depremlerde 384 caminin kullanılamaz hale geldiği kentte 118 caminin yeniden ibadete açıldığını söyledi.

Ramazanın bu yıl Hatay için ayrı anlam taşıdığını vurgulayan Topçu, "Mukabele, teravih, sahur ve iftarlarıyla inşallah güzel bir ramazan geçirmeyi Rabb'imizden niyaz ediyoruz. Görüyoruz ki halkımızda çok ciddi ramazan heyecanı, hazırlık telaşı var." dedi.

Topçu, Habib-i Neccar Camisi'nde 3 yıl aradan sonra ramazan coşkusunun yaşanacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Geçen yıl Habib-i Neccar Camimiz henüz ibadete açılmamıştı ama bu yıl inşallah eski hüviyetine kavuşacak. Burada ramazanın güzel coşkusunu kardeşlerimiz yaşayacak. Camimizde iftarlar verilecek, sahurlar yapılacak, gençlerimiz dolup taşacak, cıvıl cıvıl evlatlarımız camimizin bahçesinde oynayacak."

Topçu, kent genelindeki gençlik merkezlerinde de ramazan şenlikleri ve sohbet programları yapılacağını, "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunu sahneleneceğini sözlerine ekledi.

#Habib-i Neccar Cami
#Hatay
#Ramazan ayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Diyarbakır TOKİ kura listesi açıklandı: TOKİ kurasına katılmaya hak kazananlar ve reddedilen başvurular