Yürüyüş yaparken buldu: Görenler şaşırdı! İlk defa böylesini gördüm

Mantarları koparıp evine getirdiğini belirten Yalçın, "Mantarları tarttım, biri 2,5 kilogram, diğeri de 1,5 kilogram ağırlığında geldi. İlk defa böyle bir mantar gördüm. Komşularıma da gösterdim, onlar da oldukça şaşırdı." dedi.