20 bin TL’nin altında yok: Konutta metrekare fiyatı en ucuz iller

Merkez Bankası tarafından açıklanan “Konut Fiyat Endeksi” verilerine göre Türkiye’de geçen yıl son çeyrekte ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL oldu. Ortalama fiyatı en düşük 15 ilde metrekare bedelleri 20 bin–25 bin TL arasında değişiyor. En ucuz iller arasında “büyükşehir” statüsünde 4 il de bulunurken, çoğunlukla Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri listede yer aldı.

Merkez Bankası tarafından açıklanan "Ocak Ayı Konut Fiyat Endeksi" verilerinde, 2025 yılının son çeyreğinde Türkiye'de metrekare fiyatı en düşük iller de belli oldu. Verilere göre Türkiye'de geçen yılın son çeyreğinde ortalama konut metrekare fiyatı 45 bin 447 TL olarak ölçüldü.

Türkiye Gazetesi'ne göre, Ocak 2026'da ise ortalama fiyatlarda son 1 yılda nominal artış %27,7 olarak gerçekleşti. Bu dönemde enflasyon da dikkate alındığında konut fiyatlarında yıllık reel düşüş %2,3'ü buldu.

FİYATI EN UCUZ İLLER İller bazında bakıldığında ise metrekare fiyatı en düşük 15 şehir şöyle sıralanıyor: -Ağrı: 20 bin 205 TL -Mardin: 20 bin 338 TL -Adıyaman: 22 bin 293 TL -Şırnak: 22 bin 500 TL -Malatya: 22 bin 581 TL -Siirt: 22 bin 727 TL -Bitlis: 23 bin 298 TL -Osmaniye: 23 bin 418 TL -Şanlıurfa: 23 bin 695 TL -Kars: 24 bin 264 -Kilis: 24 bin 363 -Kırşehir: 24 bin 489 TL -Yozgat: 24 bin 549 TL -Bingöl: 24 bin 898 TL -Erzurum: 25 bin TL