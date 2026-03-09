Savaşın etkisiyle petrol piyasasında yaşanan hızlı yükseliş, akaryakıt fiyatlarını da beraberinde artırdı. Artan maliyetler karşısında yakıttan tasarruf etmek isteyen ancak elektrikli araçlara mesafeli duran sürücüler hibrit otomobillere yönelmeye başladı. Bu durum hibrit araç satışlarında dikkat çeken bir artışa neden oldu. Peki Türkiye’de en az yakıt tüketen hibrit otomobiller hangileri? İşte ayrıntılar...

1 /6 İran-ABD-İsrail arasında süren savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Otomobil kullanıcıları son fiyat güncellemelerinden sonra hibrit modelleri araştırmaya başladı.

2 /6 2026 yılı ilk iki ayında 42 bin 439 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 32,4 pay ile benzinli modellere yaklaştı.

Peki Türkiye’de satılan ve yakıt tüketimi en az olan hibrit modeller neler?

3 /6 Hibrit modellerde 100 kilometrede en az yakan modeller şöyle:

4 /6 Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre Toyota Yaris Cross Hybrid - 4,6 litre Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre



5 /6 Opel Mokka – 4,9 litre Peugeot 2008 Hybrid - 5 litre Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre Citroen C3 Aircross – 5,3 litre Peugeot 3008 Hybrid - 5,5 litre















