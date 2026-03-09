Yeni Şafak
Akaryakıt fiyatları artınca hibrit araç fiyatları da arttı: İşte Türkiye'nin en az yakan hibrit araçları

13:139/03/2026, Pazartesi
Savaşın etkisiyle petrol piyasasında yaşanan hızlı yükseliş, akaryakıt fiyatlarını da beraberinde artırdı. Artan maliyetler karşısında yakıttan tasarruf etmek isteyen ancak elektrikli araçlara mesafeli duran sürücüler hibrit otomobillere yönelmeye başladı. Bu durum hibrit araç satışlarında dikkat çeken bir artışa neden oldu. Peki Türkiye’de en az yakıt tüketen hibrit otomobiller hangileri? İşte ayrıntılar...

İran-ABD-İsrail arasında süren savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarına zam geldi. Otomobil kullanıcıları son fiyat güncellemelerinden sonra hibrit modelleri araştırmaya başladı.

2026 yılı ilk iki ayında 42 bin 439 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve pazar payı yüzde 32,4 pay ile benzinli modellere yaklaştı.


Peki Türkiye’de satılan ve yakıt tüketimi en az olan hibrit modeller neler?

Hibrit modellerde 100 kilometrede en az yakan modeller şöyle:

Toyota Yaris Hybrid – 3,9 litre

Honda Jazz e:HEV – 4,5 litre

Toyota Corolla Hybrid – 4,5 litre

Toyota Yaris Cross Hybrid - 4,6 litre

Opel Corsa Hybrid – 4,6 litre


Opel Mokka – 4,9 litre

Peugeot 2008 Hybrid - 5 litre

Opel Frontera Hybrid – 5,3 litre

Citroen C3 Aircross – 5,3 litre

Peugeot 3008 Hybrid - 5,5 litre









Honda HR-V e:HEV – 5,4 litre

Opel Grandland – 5,4 litre

Peugeot 5008 Hybrid – 5,8 litre

Renault Captur Hybrid - 6 litre



