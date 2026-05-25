Almayan pişman olacak: İslam Memiş 'Toplama zamanı' dedi 2027'yi işaret etti

"EURO SERBEST PİYASALARDA DAHA UCUZ"

Euro kurunun serbest piyasalarda daha ucuz olduğunu vurgulayan Memiş, "Özellikle euro/TL kurunda da 53 lira seviyesinde bir kapanış vardı yurt içi piyasalarda. Şu anda 53 lira 44 kuruş seviyesinde olan bir euro/TL kuru var. Ancak özellikle şunu belirtmek isterim. Dövize ihtiyacı olan arkadaşlarımız olabilir. Şu anda serbest piyasalarda dolar/TL kuru 45,73. Yani dolar serbest piyasalarda daha yüksek. Ancak euro serbest piyasalarda yani dövizcilerde daha ucuz. Şu anda euro/TL kuru 53 lira 45 kuruş resmi kur tarafında ama serbest piyasalarda 53 lira 19 kuruş. Bu aradaki farkı iyi değerlendirmek lazım. Tekrar ediyorum dolar/TL kuru serbest piyasalarda pahalı. Euro/TL kuru serbest piyasalarda ucuz. Resmi kur tarafında euro pahalı ama serbest piyasada da ucuz. Bu aradaki farkı ona göre değerlendirin" ifadelerini kullandı.