Arda Güler kesenin ağzını açtı: İstanbul'dan lüks villa aldı, fiyatı dudak uçuklatıyor

Real Madrid formasıyla Avrupa arenasında adından sıkça söz ettiren milli futbolcu Arda Güler, bu kez İstanbul'da yaptığı gayrimenkul yatırımıyla gündeme geldi. Henüz 20 yaşında olan Arda Güler, Beykoz'da lüks bir villa satın aldı. Genç yıldızın cebinden çıkacak para ise şaşırttı.
İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez yatırımıyla adından söz ettirdi.
Son dönemde oynadığı futbolla taraftarının beğenisini kazanan ve takımdaki yerini sağlamlaştırdığı ifade edilen genç yıldız, İstanbul Beykoz’da 5 katlı lüks bir villa satın aldı.
Milli futbolcu, ailesine aldığı yeni ev için ciddi bir harcama yaptı.
Lüks villaya 3 milyon dolar ödedi
Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; Beykoz Acarkent'ten bulunan villanın 5 katlı, fiyatının ise 3 milyon dolar (116 milyon 579 bin TL) olduğu aktarıldı.
İki milyon dolarlık tadilat
Güler'in, yeni yuvası için ayrıca 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) tadilat çalışması planladığı da gelen bilgiler arasında. İç mimariden özel tasarımlı yaşam alanlarına kadar detaylı bir yenileme süreci yürütüleceği öğrenildi.
Aidatı 14 bin TL
Ünlü bir emlak sitesinde 133 milyon TL'ye satışa çıkarılan villanın, pazarlıklar sonucunda yaklaşık 116 milyon 579 bin liraya satıldığı öğrenilirken, 7+2 oda düzenine sahip olan ultra lüks villanın aylık aidatının ise 14 bin TL olduğu belirtildi.
Arda Güler Real Madrid'den ne kadar kazanıyor?
30 Haziran 2029'a kadar eflatun-beyazlı kulüple sözleşme imzalayan Arda Güler'in, Madrid ekibinden kazancı yıllık 5,2 milyon euro. (227 milyon 737 bin TL)