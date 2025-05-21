Arda Güler kesenin ağzını açtı: İstanbul'dan lüks villa aldı, fiyatı dudak uçuklatıyor

İki milyon dolarlık tadilat

Güler'in, yeni yuvası için ayrıca 2 milyon dolarlık (yaklaşık 77 milyon 720 bin TL) tadilat çalışması planladığı da gelen bilgiler arasında. İç mimariden özel tasarımlı yaşam alanlarına kadar detaylı bir yenileme süreci yürütüleceği öğrenildi.







