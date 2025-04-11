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Kara kış geri geldi her yer bembeyaz oldu: Atkıları bereleri hazırlayın, yarın bu 25 şehre lapa lapa kar yağacak...

Kara kış geri geldi her yer bembeyaz oldu: Atkıları bereleri hazırlayın, yarın bu 25 şehre lapa lapa kar yağacak...

13:3211/04/2025, Cuma
AA
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Kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nisan ayı bu yıl herkesi şaşırttı. Kar yağışı Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 şehir için uyarı verdi. İşte kar yağacak o 25 şehir!

Kar geri geldi. 2025’in Nisan ayında, kış mevsiminden kalma soğuk hava dalgaları, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışını beraberinde getirdi.


Hangi İllerde Kar Yağdı?


Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerlerde etkili oldu. İstanbul’un çevre ilçelerinde, Ankara ve Konya gibi şehirlerin bazı bölgelerinde de kar yağışı görüldü. 

Kayseri, Erzurum ve Ağrı gibi Doğu Anadolu illerinde ise kar, yoğun olarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 şehir için uyarı verdi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.


Kocaeli

Özellikle Karadeniz bölgesindeki yaylalarda kar kalınlığının 50 cm’yi bulduğu bildirilen uyarıda, trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı verdiği 25 şehir...

Karabük

Sakarya

Bartın

Ankara

Ardahan

Konya

Bilecik

Eskişehir

Denizli

Erzurum

Kırşehir

Kars

Yozgat

Çorum

Amasya

Çankırı

Kırıkkale

Bayburt

Muş

Bitlis

Van

Ağrı

Hakkari

Bolu

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