Kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nisan ayı bu yıl herkesi şaşırttı. Kar yağışı Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 şehir için uyarı verdi. İşte kar yağacak o 25 şehir!

1 /30 Kar geri geldi. 2025’in Nisan ayında, kış mevsiminden kalma soğuk hava dalgaları, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışını beraberinde getirdi.



2 /30 Hangi İllerde Kar Yağdı?

Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerlerde etkili oldu. İstanbul’un çevre ilçelerinde, Ankara ve Konya gibi şehirlerin bazı bölgelerinde de kar yağışı görüldü.

3 /30 Kayseri, Erzurum ve Ağrı gibi Doğu Anadolu illerinde ise kar, yoğun olarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 şehir için uyarı verdi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.



4 /30 Kocaeli

5 /30 Özellikle Karadeniz bölgesindeki yaylalarda kar kalınlığının 50 cm’yi bulduğu bildirilen uyarıda, trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.

6 /30 İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı verdiği 25 şehir...

7 /30 Karabük

8 /30 Sakarya

9 /30 Bartın

10 /30 Ankara

11 /30 Ardahan

12 /30 Konya

13 /30 Bilecik

14 /30 Eskişehir

15 /30 Denizli

16 /30 Erzurum

17 /30 Kırşehir

18 /30 Kars

19 /30 Yozgat

20 /30 Çorum

21 /30 Amasya

22 /30 Çankırı

23 /30 Kırıkkale

24 /30 Bayburt

25 /30 Muş

26 /30 Bitlis

27 /30 Van

28 /30 Ağrı

29 /30 Hakkari