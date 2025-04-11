Kış geri geldi. Her yer beyaza büründü. Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Nisan ayı bu yıl herkesi şaşırttı. Kar yağışı Türkiye’nin birçok bölgesinde etkisini sürdürürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 şehir için uyarı verdi. İşte kar yağacak o 25 şehir!
Kar geri geldi. 2025’in Nisan ayında, kış mevsiminden kalma soğuk hava dalgaları, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde kar yağışını beraberinde getirdi.
Hangi İllerde Kar Yağdı?
Kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı yerlerde etkili oldu. İstanbul’un çevre ilçelerinde, Ankara ve Konya gibi şehirlerin bazı bölgelerinde de kar yağışı görüldü.
Kayseri, Erzurum ve Ağrı gibi Doğu Anadolu illerinde ise kar, yoğun olarak hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 şehir için uyarı verdi. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.
Kocaeli
Özellikle Karadeniz bölgesindeki yaylalarda kar kalınlığının 50 cm’yi bulduğu bildirilen uyarıda, trafik ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle yetkililer, sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarı verdiği 25 şehir...
Karabük
Sakarya
Bartın
Ankara
Ardahan
Konya
Bilecik
Eskişehir
Denizli
Erzurum
Kırşehir
Kars
Yozgat
Çorum
Amasya
Çankırı
Kırıkkale
Bayburt
Muş
Bitlis
Van
Ağrı
Hakkari
Bolu