Türkiye gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma derinleşiyor. Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'den sonra bir ünlü oyuncu daha ifadeye çağırıldı. Ayşe Barım hakkındaki sözleriyle çok konuşulan Deniz Işın mağdur sıfatıyla ifade verecek...
ID İletişim'in kurucusu olan ve birçok ünlü oyuncunun menajerliğini yapan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündemden düşmüyor.
Soruşturma kapsamında ünlü isimler tek tek ifadeye çağırılırken destek ve tepki mesajları da peş peşe geliyor.
Yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Ayşe Barım'a yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü getirilmiş, geçtiğimiz hafta Serenay Sarıkaya "tanık" olarak savcılıkça dinlenmiş ve hakkında çıkan iddiaları yalanlamıştı.
Dosyanın ilk mağduru
Ayşe Barım ile ilgili çeşitli iddiaların ortaya atılmasının ardından oyuncu Deniz Işın da tartışmaya dahil olup Barım'ın işlerine engel olmaya kalktığını söylemişti.
"Kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildi"
"Kadın dayanışması istediğiniz kadın yüzünden kaç tane kadın oyuncunun hakkına girildiğini düşündünüz mü hiç? Kendisi bizzat işlerime engel olmaya kalktı, tanıdığım çok yetenekli kadın oyuncuların önünü kesti. Eğer bir mafyalaşma varsa kadın ve insan hakları savunucusu olarak en çok sizin ses çıkarmanız gerek. Kime kimi peşkeş çekti bilemem ama şaşırmam. Sırası geldi diye delirmeyin elbet kokusu çıkacaktı."
Ünlü oyuncu mağdur sıfatıyla ifade verecek
Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in tanık olarak ifadeye çağrılmıştı. Deniz Işın da bugün saat 11.00'de savcılığa ifade verecek.
Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu olayda, savcılığa çağrılan Serenay Sarıkaya'nın ifadesi ortaya çıktı. Savcı, Sarıkaya'ya, Mert Demir ile olan ilişkisi karşılığında menajer Ayşe Barım'la birlikte 5 milyon dolar alıp almadığı sorusunu yöneltti. Serenay Sarıkaya ise Mert Demir'le karşılıklı iradeleri doğrultusunda bir buçuk yıldır duygusal beraberlik yaşadığını, Ayşe Barım'ın bu ilişki için herhangi bir telkin ya da yönlendirmede bulunmadığını söyledi.
Başka oyuncular da ifade verecek
"Ayşe Barım tarafından size bir baskı veya tehdit yapıldı mı?" şeklindeki soruya ise, "Hayır, bana herhangi bir baskısı olmadı" yanıtını verdi. Savcılık tarafından başka oyuncuların da ifadeye çağrılacağı öğrenildi.