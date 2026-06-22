Bağcılar’da bir ev ilanı sosyal medyada gündem oldu: 'Paris’e 2 vesait kiralık daire fırsatı'

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kiraya verilen bir dairenin açıklamasında yazanlar sosyal medyada gündem oldu. İlanda yer alan; “Vizesi, pasaportu ve parası olana metro-uçak aktarmasıyla Paris 2 vesait" ifadeleri yüzleri güldürdü.
İstanbul’un Bağcılar ilçesinde kiraya verilen bir daire için hazırlanan ilanda yazanlar sosyal medyada gündem oldu.
İLK DURAK AVANTAJI: OTURARAK SEYAHAT
Dairenin, yoğunluğu ile bilinen 92Ş otobüs hattına yakınlığı “Ana baba günü olan 92Ş otobüsünde oturarak seyahat etme avantajı sağlar” sözleriyle anlatıldı. Yürüyüş yapmayı sevenlere de gönderme yapılan ilanda, “Benim ayaklarım sağlam, spor yapmak istiyorum diyenlere Bakırköy Sahili yürüme mesafesinde” ifadelerine yer verildi.
"DÜNYACA ÜNLÜ MARKALAR BİR ARADA"
Bölgedeki alışveriş ve sosyal yaşam imkanlarına da değinilen ilanda, “Dünyaca ünlü markalara ev sahipliği yapan Güneşli ve Bağcılar meydanları sadece 10 dakika” denildi.
PARİS'E 2 VESAİT
İlanın en çok konuşulan bölümü ise yurt dışı ulaşımına ilişkin yapılan espri oldu. Ev sahibi, “Vizesi, pasaportu ve parası olana metro-uçak aktarmasıyla Paris 2 vesait” ifadelerini kullandı.