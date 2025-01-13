Başsavcılık'tan Ayşe Barım hakkında flaş karar: Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; ID İletişim sahibi, bazı sanatçı ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında, sosyal medya platformlarındaki paylaşımları ve haberlerdeki iddiaları ihbar kabul ederek harekete geçmişti. Dizi ve film sektöründeki ‘tekelleşme' iddiaları büyümeye devam ederken savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.
Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarıyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından, ID Danışmanlık Şirketi sahibi Ayşe Barım hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Başsavcılık, sosyal medyada yer alan iddiaları titizlikle inceliyor.
Başsavcılık, soruşturma ile ilgili önemli bir adım daha attı.
Savcılık, yurt dışına kaçma şüphesi olması nedeniyle Ayşe Barım hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı çıkarttı.
Sarıkaya ve Demir'in hesapları incelenecek
Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'e reklam aşkı için bir iş adamından Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.
Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesapları incelenecek.
Telefon kayıtlarında kara para ve vergi kaçırma ihtimaline karşı incelemeler yapılacak. Kara para aklama, vergi kaçakçılığı gibi suçlamalar da incelenecek.
Kendisine karşı çıkanları piyasadan siliyor
ID İletişimin kurucusu ve birçok ünlü oyuncunun menajeri olan Ayşe Barım, sektörde tekelleşmeye neden olduğu iddialarıyla gündeme gelmiş, kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı ortaya çıkmıştı.