Başsavcılık'tan Ayşe Barım hakkında flaş karar: Yurt dışına çıkış yasağı getirildi

Sarıkaya ve Demir'in hesapları incelenecek

Ünlü oyuncu Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'e reklam aşkı için bir iş adamından Barım üzerinden 5 milyon dolar verildiği iddia edilmişti.





Savcılık, ortaya atılan bu iddiaların ardından geniş çaplı bir araştırma başlattı. Bu araştırma kapsamında Demir ile Sarıkaya'nın tüm banka hesapları incelenecek.