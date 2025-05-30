Bozcaada Kurban Bayramı'nda doluluk oranının yüzde 90'a ulaşması bekleniyor

Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD) Başkanı Kemal Furuncu, son günlerde yoğun şekilde rezervasyon talepleri aldıklarını belirterek, "Doluluk oranlarımız artmaya başladı. Geçen haftadan bu yana telefonlarımız çalmaya başladı. Misafirlerimiz sağ olsunlar yine Bozcaada'yı tercih ediyor. Bozcaada dünyanın en güzel dördüncü adası seçildi. New York Times gibi uluslararası basın kuruluşlarında da ilk 10 girmiş en güzel adalardan bir tanesi. Konaklama ve işletmelerimiz bayrama hazır. Halkımızın Bozcaada'yı tercih edeceğini tahmin ediyorum. Şuanda doluluk oranımız yüzde 60'larda. Önümüzdeki günlerde de gelen telefonlardan anladığımız kadarıyla bu oran yüzde 90'lara kadar çıkacak. Gelecek olan misafirlerimizden rezervasyon yapmalarını rica ediyoruz. Gestaş ile görüşmelerimizi yaptık. Feribot sırası oluşmaması için onlar da gerekli tedbirleri aldılar ‘sefer sayılarını şimdiden artıracaklarını belirttiler. Güzel ve keyifli bir bayram tatili geçireceğimizi umuyorum" dedi.



