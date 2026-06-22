Bu karpuzu görenler hayrete düşüyor: Kabuğu yeşil içi sarı

"Ürünün serüveni çok eski"

Konuyla ilgili konuşan üretici Süleyman Sertli, içi sarı karpuzun yeni bir ürün olmadığını ifade ederek "Bu ürünün çok daha eski bir serüveni var. Biz tekrardan pazarda katma değer oluşturmaya çalıştık.