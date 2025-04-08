Cadde ve sokaklara bahar geldi: Sultangazi'ye ekilen çiçekler renk cümbüşünü yaşattı

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, " 81 ilimizin mozaiği Sultangazimiz'de sosyal yaşam alanlarımızın kalitesini artırmak için yeşillendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahar hazırlıkları kapsamında yeşil alanlarımızın bakım ve onarımını yaparken, baharın müjdecisi çiçeklerin dikimini gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 600 bin çiçek dikimi yaparak caddelerimizi baharın müjdecisi olan lale olmak üzere sümbül nergis çuha ve menekşe ile ferah bir görünüme kavuşturuyoruz. Sultangazimizin dört bir yanını güzelliklerle donatıyoruz" dedi.



