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Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü kaza: Enkaza dönen otobüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı

Çanakkale'de 8 kişinin öldüğü kaza: Enkaza dönen otobüs vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı

17:0310/05/2025, samedi
IHA
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<p>Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.</p>
Kaza saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolundaki bir benzin istasyonu yakınlarında meydana geldi.

Çanakkale'de Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon ve bir de otomobilin karıştığı kaza sonrasında ekipler Çanakkale Ezine Karayolunun kapanan bölümünün açılması için çalışmalar başlatıldı. Otobüs enkazı bölgede getirilen vinç ile tıra yüklenerek kaldırıldı.

Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi de yaralandı.

Kurtarma çalışmaları sonrasında kaza yapan yolcu otobüsü bölgeye getirilen vinç ile düştüğü şarampolden kaldırılarak getirilen tıra yüklendi.

Yolcu otobüsü daha sonra bölgede bulunan yedi emin deposuna çekildi.

Ekipler yoldan enkazların kaldırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması için temizlik çalışmalarına başladı.

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