CANiK sporcuları Avrupa’da madalya mücadelesine çıkıyor

2-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Macaristan’ın Buzsák bölgesinde gerçekleştirilecek şampiyonada CANiK, hem kurumsal gücünü ortaya koyacak hem de dünya arenasında yarışan elit sporcularıyla Türkiye’yi temsil edecek.





Üç yılda bir düzenlenen ve Avrupa’da tabanca atıcılığının en büyük buluşma noktası olarak kabul edilen IPSC Handgun European Championship, bu yıl 58 ülkeden 1.500’ü aşkın elit atıcıyı ağırlayacak. Küresel ölçekte gösterdiği genişleme ve profesyonel altyapısıyla olimpiyat kulvarına girme yolunda hızla ilerleyen IPSC (Uluslararası Pratik Atıcılık Birliği) turnuvaları; dünyanın dört bir yanından sporcu, antrenör, izleyici ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. Şampiyona, atıcılık sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra uluslararası dayanışmayı geliştirmeyi ve markaların global düzeydeki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.





CANiK, organizasyonun en heyecanlı, gösteri niteliğindeki ve dünya genelinde en çok takip edilen bölümü olan Shoot-Off final yarışmasının ana sponsoru olarak şampiyonadaki yerini alıyor. Bu stratejik iş birliği kapsamında CANiK, yarışmanın adrenalin seviyesinin en üst düzeye ulaştığı final heyecanında hem sahada hem de tüm global medya yayınlarında en yüksek seviyede marka görünürlüğü ve prestijli bir konumlandırma elde edecek.





CANiK Takımı’nın hedefi madalya





CANiK, aynı zamanda uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren profesyonel sporcularıyla da madalya mücadelesi verecek.





Geçen yıl 70’ten fazla ülkeden 1.800’ün üzerinde elit atıcının katılımıyla düzenlenen IPSC Handgun World Shoot 2025’te, en prestijli kategorilerden biri kabul edilen "Production Optics" sınıfında 419 elit atıcı arasında ilk 5’te yer alarak büyük bir başarıya imza atan Hilfred Siebrits, şampiyonada CANiK adına yarışacak. Turnuvada ayrıca, performanslarıyla göz dolduran başarılı atıcılar Taha Oğuzhan Kaymak ve Neil Cavill Taylor da CANiK Takımı formasıyla podyum mücadelesi verecek.











