CANiK sporcuları Avrupa’da madalya mücadelesine çıkıyor

CANiK, atıcılık sporunun kalbinin atacağı IPSC Avrupa Şampiyonası’nda hem sponsorluğuyla hem de elit sporcularıyla Türkiye’yi temsil edecek.
Küresel savunma sanayisi ve yüksek performanslı yarışma tabancası üretiminin lider markalarından CANiK, tabanca atıcılığının Avrupa kıtasındaki en prestijli ve büyük organizasyonlarından biri olan IPSC Handgun European Championship 2026’ya katılacak.
2-13 Haziran 2026 tarihleri arasında Macaristan’ın Buzsák bölgesinde gerçekleştirilecek şampiyonada CANiK, hem kurumsal gücünü ortaya koyacak hem de dünya arenasında yarışan elit sporcularıyla Türkiye’yi temsil edecek.
Üç yılda bir düzenlenen ve Avrupa’da tabanca atıcılığının en büyük buluşma noktası olarak kabul edilen IPSC Handgun European Championship, bu yıl 58 ülkeden 1.500’ü aşkın elit atıcıyı ağırlayacak. Küresel ölçekte gösterdiği genişleme ve profesyonel altyapısıyla olimpiyat kulvarına girme yolunda hızla ilerleyen IPSC (Uluslararası Pratik Atıcılık Birliği) turnuvaları; dünyanın dört bir yanından sporcu, antrenör, izleyici ve sektör temsilcisini bir araya getirecek. Şampiyona, atıcılık sporuna olan ilgiyi artırmanın yanı sıra uluslararası dayanışmayı geliştirmeyi ve markaların global düzeydeki görünürlüğünü güçlendirmeyi hedefliyor.
CANiK, organizasyonun en heyecanlı, gösteri niteliğindeki ve dünya genelinde en çok takip edilen bölümü olan Shoot-Off final yarışmasının ana sponsoru olarak şampiyonadaki yerini alıyor. Bu stratejik iş birliği kapsamında CANiK, yarışmanın adrenalin seviyesinin en üst düzeye ulaştığı final heyecanında hem sahada hem de tüm global medya yayınlarında en yüksek seviyede marka görünürlüğü ve prestijli bir konumlandırma elde edecek.
CANiK Takımı’nın hedefi madalya
CANiK, aynı zamanda uluslararası başarılarıyla adından söz ettiren profesyonel sporcularıyla da madalya mücadelesi verecek.
Geçen yıl 70’ten fazla ülkeden 1.800’ün üzerinde elit atıcının katılımıyla düzenlenen IPSC Handgun World Shoot 2025’te, en prestijli kategorilerden biri kabul edilen "Production Optics" sınıfında 419 elit atıcı arasında ilk 5’te yer alarak büyük bir başarıya imza atan Hilfred Siebrits, şampiyonada CANiK adına yarışacak. Turnuvada ayrıca, performanslarıyla göz dolduran başarılı atıcılar Taha Oğuzhan Kaymak ve Neil Cavill Taylor da CANiK Takımı formasıyla podyum mücadelesi verecek.
CANiK CEO’su Cahit Utku Aral, dünyanın en prestijli tabanca atıcılığı organizasyonlarından biri olan IPSC Handgun European Championship 2026’ya sponsor olmaktan büyük gurur duyduklarını söyledi.
CANiK olarak en yüksek standartlarda ürünler geliştirirken aynı zamanda atıcılık sporunun uluslararası ölçekte gelişmesine de katkı sunduklarını vurgulayan Aral, bu iş birliğiyle global vizyonlarını ve spora olan bağlılıklarını bir kez daha en net şekilde ortaya koyduklarını belirtti.
CANiK'in sporcu odaklı vizyonuna ve köklü geçmişine işaret eden Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:
"28 yılı aşkın tecrübemizle özellikle yüksek performanslı yarışma tabancası üretiminde dünyanın önde gelen markaları arasında yer alıyoruz. CANiK olarak her zaman sporcuların yanında olduk ve atıcılık kültürünün gelişimini destekledik. Sporcular için adeta bir olimpiyat değerinde olan IPSC şampiyonalarına büyük önem gösteriyoruz. Bu yıl geçen Avrupa Şampiyonasında olduğu gibi hem sponsor olarak sahada olmamız hem de IPSC Dünya Şampiyonası’nda 5’inci olan Hilfred Siebrits gibi güçlü sporcularımızla mücadele edecek olmamız bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Global arenada Türkiye’yi ve markamızı en iyi şekilde temsil edeceğiz."