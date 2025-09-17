Cem Adrian Gazze'deki zulme sessiz kalanları eleştirdi: Geleceğe nasıl hesap verecekler?

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."