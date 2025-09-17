Yeni Şafak
Cem Adrian Gazze'deki zulme sessiz kalanları eleştirdi: Geleceğe nasıl hesap verecekler?

20:2917/09/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Şarkıcı ve söz yazarı Cem Adrian, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstererek sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Cem Adrian, paylaşımında saldırıların insanlık adına büyük bir utanç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Medeniyet, uygarlık vesaire hepsi yalan dolan... Gözümüzün önünde canlı yayınlarda insanlık ve umut katlediliyor. Sessiz kalanlar, o büyük güçler, büyük insanlar... Geleceğe nasıl hesap verecekler? Verecekler mi? Sözlerin, seslerin, nefeslerin bittiği yerdeyiz. Gazze, Filistin... Artık koskocaman bir mezarlık."

Daha önceki paylaşımlarında da Gazze'de yaşananlara tepki vererek Küresel Sumud Filosu'na destek olan sanatçı, işgale karşı uluslararası toplumun sessizliğini eleştirdi.


Adrian, paylaşımında "Soykırımı durdurmayan her devlet, buna seyirci kalan her millet artık bu azabın bir parçasıdır." ifadesini kullanmıştı.


