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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ünlü oyuncusu icralık oldu, evden atıldı: 'Cenazeme bile gelmesinler'

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın ünlü oyuncusu icralık oldu, evden atıldı: 'Cenazeme bile gelmesinler'

08:4714/06/2025, Cumartesi
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Rol aldığı “Çok Güzel Hareketler Bunlar” programıyla tanınan Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını ve evini boşaltmak zorunda kaldığını açıkladı.

Başına gelenleri Magazin Burada’ya anlatan oyuncu, konuşurken gözyaşlarına boğuldu. Keçeci, kendisine destek olmayan sektöre sitem etti:



“İcralığım. Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor.”



İş bulamadığı için isyan eden Metin Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için de konuşuyorum” dedi.



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