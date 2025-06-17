“Çok Güzel Hareketler Bunlar” programı ile tanınan oyuncu Metin Keçeci, son dönemde maddi açıdan büyük zorluklar yaşadığını açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde röportaj veren ünlü isim icralık olduğunu ve evini boşaltmak zorunda kaldığını da anlatmıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan Keçeci, yeni işini sosyal medyadan böyle duyurdu.
Ünlü oyuncu Metin Keçeci, geçtiğimiz günlerde icralık olduğunu ve yaşadığı evden çıkmak zorunda kaldığını açıklamıştı.
Gözyaşlarını tutmakta zorlanan Keçeci, intiharın eşiğine geldiğini de ifade etmişti.
Keçeci, “İcralığım. Pazartesi günü boşaltma kararıyla evden atılıyorum. Artık yutkunamıyorum bile. 3-5 sene öncesine kadar yan yana oturup, aynı sofrayı paylaştığım arkadaşlarım telefonlarımı açmıyor. Kalbim gülmek, güldürmek istiyor ama aklım benimle oyun oynuyor” açıklamasını yapmıştı.
'Cenazeme kimse gelmesin'
İş bulamadığı için isyan eden Metin Keçeci, “Beni bu hallere düşüren her kim varsa, rica ediyorum cenazeme gelmesin. Bu ülkede hak edip de çalışamayan arkadaşlarım için de konuşuyorum” demişti.
Yürek burkan olayın ardından Keçeci, yeni işini sosyal medyadan sevenleriyle paylaştı. Takipçilerinden destek mesajları aldı.
Metin Keçeci'nin yeni projesi
Ünlü oyuncu bu siteminin ardından, TRT 1'de yayınlanan 'Vefa Sultan' dizisinin kadrosuna dâhil edildiği öğrenildi. Keçeci, dizinin 2'nci sezonunda 'Terzi İdris' karakterini oynayacağını duyurdu.