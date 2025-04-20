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Diziden Umreye: ‘Vefa Sultan’ Kabe’de

Diziden Umreye: ‘Vefa Sultan’ Kabe’de

10:5720/04/2025, Pazar
G: 20/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Osmanlı’nın manevi dünyasına dair derin bir yolculuğu ekranlara taşıyan ve izleyicilerden tam not alan 'Vefa Sultan' dizisinin ekibi, kutsal topraklara giderek Umre ibadetini gerçekleştirdi. Dizide Vefa Sultan’ı oynayan İsmail Ege Şaşmaz ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin'in ziyaret anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ramazan ayı boyunca TRT 1'de yayımlanan Vefa Sultan dizisi, başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle çok beğenildi.

Muslihuddin Mustafa’nın (Vefa Sultan) hayatını ve ilme adanmış mücadelesini anlatan Vefa Sultan dizisi, Osmanlı’nın kuruluş sürecine manevi bir pencere açmıştı.

Sevilen yapım "Vefa Sultan"ın dizi ekibi, kutsal topraklara giderek Umre ibadetini gerçekleştirdi. 

Dizinin başrolünde yer alan İsmail Ege Şaşmaz ve Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin yapımcısı Eyüp Gökhan Özekin'in ziyaret anları ise takdir topladı.

Eyüp Gökhan Özekin, kutsal topraklardaki yolculuğu şu sözler ile paylaştı;

"Cürmümüz ile yola çıktı, umutla yola çıktık, hamdolsun böyle güzel yoldaşlarla varmak nasip oldu, kurudu gözde pınarlar...

"Allah birlikteliğimizi bozmasın"

Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim etsin. Ebedi arkadaşlık nasip etsin. Say'a beraber koştuğumuz gibi, Kabe'de birlikte ağladığımız gibi, sohbet ederken birlikte güldüğümüz, dualara birlikte amin dediğimiz gibi, birlikteliğimizi bozmasın, bozdurmasın.

Bizimle gelemeyen dostlarımıza da, milletimize ve ümmetimize de bolca dua etti. Allah kabul etsin.

Allah, Vahid, Ehad, Samed..."

Ekip, ziyaret sırasında hem ibadetlerini yerine getirdi hem de dayanışma ruhunu güçlendirdi.

#Vefa Sultan
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