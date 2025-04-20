Diziden Umreye: ‘Vefa Sultan’ Kabe’de

Eyüp Gökhan Özekin, kutsal topraklardaki yolculuğu şu sözler ile paylaştı;

"Cürmümüz ile yola çıktı, umutla yola çıktık, hamdolsun böyle güzel yoldaşlarla varmak nasip oldu, kurudu gözde pınarlar...

"Allah birlikteliğimizi bozmasın"

Allah dostluğumuzu, kardeşliğimizi daim etsin. Ebedi arkadaşlık nasip etsin. Say'a beraber koştuğumuz gibi, Kabe'de birlikte ağladığımız gibi, sohbet ederken birlikte güldüğümüz, dualara birlikte amin dediğimiz gibi, birlikteliğimizi bozmasın, bozdurmasın.

Bizimle gelemeyen dostlarımıza da, milletimize ve ümmetimize de bolca dua etti. Allah kabul etsin.

Allah, Vahid, Ehad, Samed..."